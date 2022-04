Tyson viene provocato e perde la testa: preso a pugni un tifoso in aereo | VIDEO

Mike Tyson ha perso la testa. Un video è diventato virale sui social, l’ex pugile si è scagliato con violenza contro un tifoso. L’episodio spiacevole si è verificato durante un volo diretto da San Francisco. Tyson ha preso a pugni un tifoso, lo statunitense è stato provocato più di una volta. Un altro passeggero ha ripreso la scena e le immagini sono state pubblicate da TMZ Sports.

Il video mostra il ragazzo che si avvicina a Tyson, prima gli chiede un selfie e poi gli fa qualche domanda. L’ex pugile gli chiede di fermarsi, ma il ragazzo continua. A quel punto Iron Mike si alza dal sedile e inizia a tirargli pugni in faccia. Il ragazzo è rimasto ferito e ha deciso di denunciare Tyson.

Mike Tyson appears to beat up some fan that pissed him off while on a plane.

pic.twitter.com/HL4UzVQMW9

— Fight Scout (@FightScoutApp) April 21, 2022