L’ultimo ballo di Tsonga, dopo Parigi il ritiro dal tennis: “spero di divertirmi un’ultima volta”

E’ arrivato il momento per Tsonga di appendere la racchetta al chiodo. Con un video sui social, come fatto già daBarty, il tennista francese ha annunciato il suo ritiro. Il Roland Garros 2022 sarà il suo ultimo torneo grazie all’invito ricevuto.

Tsonga, una delle racchette francesi più importanti degli ultimi decenni, negli ultimi anni non è riuscito ad essere tra i migliori a causa di una serie di infortuni. Il 37enne, la cui carriera è iniziata nel 2004, ha raggiunto la 5ª posizione del ranking mondiale, conquistando 18 titoli ATP, di cui due Masters 1000. Nel 2008 è stato ad un passo dalla vittoria di uno Slam, cedendo a Djokovic nella finale degli Australian Open.

“È con grande emozione che annuncio la mia decisione di concludere la mia carriera da professionista al prossimo Roland Garros. Ci sono stati tanti momenti incredibili e tante gioie condivise con un pubblico che mi ha dato tanto. Spero di divertirmi con voi un’ultima volta! Spero di essere in forma e mostrare quello che sono sempre stato al Roland Garros. Mi sono sempre posto degli obiettivi per ottenere quello che posso e questa sarà l’ultima opportunità per farlo“, ha dichiarato Tsonga.