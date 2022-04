Tsitsipas antisportivo a Barcellona: brutto colpo contro Alcaraz, che si ‘salva’ per miracolo | VIDEO

SportFair

Giornata ricca, quella di oggi, al torneo ATP 500 di Barcellona. A causa della pioggia, che ha interrotto il programma di ieri, diversi tennisti si sono ritrovati a dover giocare due match nella stessa giornata.

Tra questi ci sono anche Carlos Alcaraz e Tsitsipas, che dopo aver superato rispettivamente Munar e Dimitrov, si sono sfidati nel match valido per i quarti di finale del torneo spagnolo. Un match intenso, durante il quale non sono mancati episodi che fanno discutere. Il tennista greco, infatti, è finito nella polemica dopo un burto gesto nei confronti del suo avversario. Come accaduto già al Miami Open, Tsitsipas ha tirato un brutto colpo diretto addosso ad Alcaraz, che è riuscito a schivarlo per un soffio. Lo spagnolo, furioso, ha lanciato un’occhiataccia al suo avversario, ma nonostante la giovane età si è dimostrato più maturo di Tsitsipas, più grande di lui di 5 anni. Alla fine, Alcaraz ha dato la sua risposta in campo, prendendosi una bellissima vittoria contro il fresco vincitore del torneo di Monte-Carlo: lo spagnolo ha trionfato dopo 2 ore e 14 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 5-7, 6-2.

il connazionale Munar, ha affrontato Tsitsipas nel match valida per i quarti di finale del torneo spagnolo. Un match intenso, durante il quale non sono mancati episodi che fanno discutere. Il tennista greco, infatti, è finito nella polemica dopo un burto gesto nei confronti del suo avversario. Come accaduto già al Miami Open, Tsitsipas ha tirato un brutto colpo diretto addosso ad Alcaraz, che è riuscito a schivarlo per un soffio. Lo spagnolo, furioso, ha lanciato un’occhiataccia al suo avversario, ma nonostante la giovane età si è dimostrato più maturo di Tsitsipas, più grande di lui di 5 anni. Alla fine, Alcaraz ha dato la sua risposta in campo, prendendosi una bellissima vittoria contro il fresco vincitore del torneo di Monte-Carlo: lo spagnolo ha trionfato dopo 2 ore e 14 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 5-7, 6-2.