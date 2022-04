Trasporto materiale sfortunato in Argentina: muore un poliziotto nel viaggio verso l’aeroporto, nuovi slittamenti in MotoGP?

SportFair

Il weekend di gara dell’Argentina non è stato di certo fortunato per quanto riguarda la questione trasporti. Il programma di Termas de Rio Hondo ha subito dei cambiamenti a causa di alcuni ritardi del materiale e adesso arrivano altre pessime notizie legate proprio ai trasporti delle moto dall’Argentina al Texas, dove domenica si corre il Gp delle Americhe.

Ieri, infatti, durante lo spostamento del materiale, che verrò trasportato da tre Boeing 747, nel tragitto da Termas all’aeroporto di Tucuman è avvenuto un tragico incidente, nel quale è morto un poliziotto argentino.

Il 45enne Juan Ramon Espinosa, sergente della Gendarmeria Nazionale, era a bordo della sua moto per scortare quattro dei 10 camion col materiale dei team del Motomondiale che si stavano recando in aeroporto quando è rimasto schiacciato da uno di questi.

A causa di alcuni lavori su un ponte, i camion hanno dovuto rallentare, uno degli autisti, però non si è accorto del rallentamento e non ha potuto frenare in tempo, causando un tamponamento a catena, fino ad arrivare al poliziotto sulla sua moto, schiacciato da un camion.

I mezzi sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine, ma al momento dai piani alti del Motomondiale non è emerso nulla riguardo a nuovi ritardi per la gara di Austin.