Totti perde le staffe nella Supercoppa di Calcio a 8: brutta manata ad un giocatore della Lazio | VIDEO

Francesco Totti continua a confermarsi grande protagonista dentro al campo. Dopo l’addio al calcio professionistico, il Pupone si è messo in mostra anche nelle partite di calcio a 8 dimostrandosi in grande forma e ancora in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico. E’ andata in scena una partita di Supercoppa di Lega calcio a 8 contro la Lazio, i biancocelesti hanno superato la Totti Sporting Club con il punteggio di 4-2.

Il grande protagonista dell’incontro è stato Tomas Amico che ha messo a segno una tripletta, mentre il quarto gol è stato siglato da Biscossi. Per la squadra di Totti le reti sono state realizzate da Moscardelli e proprio dal Pupone. Si sono registrati anche momenti di grande tensione, come conferma un video che è diventato virale sui social. Si è verificata una rissa, ad un certo punto Totti ha colpito con una manata proprio Amico. La situazione non è degenerata grazie all’intervento dei componenti delle due squadre.