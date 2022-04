Tonfo Djokovic, è già fuori da Monte-Carlo: impresa di Davidovich Fokina

SportFair

Clamorosa eliminazione di Novak Djokovic, eliminato nel primo turno dal torneo di Monte-Carlo da Davidovich Fokina. Il rientro è stato difficilissimo per il serbo, fermo dal 24 febbraio a causa della decisione di non vaccinarsi contro il Covid-19, le polemiche soprattutto in Australia sono state altissime.

Il serbo è tornato in campo tra mille aspettative, ma il risultato non è stato all’altezza. Djokovic ha perso contro Davidovich Fokina, numero 45 del ranking mondiale con il punteggio di 6-3 6-7 6-1. Nole è molto indietro fisicamente e ha commesso troppi errori dal punto di vista tecnico. Lento, falloso e con un servizio poco potente, Djokovic è stato un lontano parente di quello che siamo abituati a conoscere. Lo spagnolo vince in scioltezza al terzo set e vola al secondo turno.