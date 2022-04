Benfica-Liverpool, Luis Diaz festeggia il gol dell’1-3: un tifoso prova a colpirlo con un’asta | VIDEO

Le prime partite dei quarti di finale di Champions League hanno fornito già indicazioni in vista delle semifinali. Il Manchester City è riuscito a sfondare il muro dell’Atletico Madrid dopo 69 minuti con un gol messo a segno da De Bruyne, mentre il Liverpool ha ipotecato il passaggio del turno dopo il blitz sul campo del Benfica. I Reds sono partiti subito fortissimo con l’uno-due di Konate e Mane, nel secondo tempo Nunez accorcia le distanze, nel finale il definitivo 1-3 di Luis Diaz.

Proprio l’esultanza del colombiano è salita alla ribalta per un brutto episodio. Dopo il gol Luis Diaz ha festeggiato con i compagni, ma un tifoso del Benfica ha tentato di colpirlo con l’asta di una bandiera. Andy Robertson nel post partita, ai microfoni di BT Sport, ha confessato: “mi hanno lanciato un bel po’ di accendini tirando i calci d’angolo, forse smetteranno di fumare. Ma dovrebbero cercare di non lanciare oggetti in campo perché possono ferire le persone. Per fortuna nessuno mi ha colpito”.

Former Porto winger Luis Diaz had sticks thrown at him.@carra23 @micahrichards and @liannesanderson were not impressed by the fan behavior. pic.twitter.com/VeATvJmMfa

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 5, 2022