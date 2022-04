Un tifoso entra in campo per mostrare al portiere come parare: scene esilaranti allo stadio | VIDEO

SportFair

Il mondo del calcio continua a sorprendere anche per episodi curiosi che si verificano durante le partite. I tifosi continuano le invasioni di campo, ma l’ultima è stata veramente particolare. Un video è diventato virale e le immagini arrivano direttamente dal Brasile: un tifoso del Santa Cruz è entrato in campo, dopo la sconfitta con il punteggio di 2-1 contro l’ASA, e ha mostrato al portiere come effettuare le parate.

Si è tuffato ripetutamente in campo con uno stile non proprio impeccabile, i tifosi sugli spalti sono rimasti senza parole e hanno ripreso la scena che in poco tempo è finita su tutti i social network. Il portiere del Santa Cruz ha assistito in silenzio alla scena, il tifoso è stato portato fuori dagli addetti alla sicurezza.