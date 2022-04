Lando Norris sorprende tutti: è lui il più veloce nelle FP3 del Gp d’Australia, Verstappen fuori dalla top-5

SportFair

E’ iniziata una nuova giornata in pista a Melbourne, dove in attesa delle qualifiche del Gp d’Australia, è andata in scena la terza ed ultima sessione di prove libere. A sorpresa, il più veloce delle FP3 è stato un ottimo Lando Norris, col tempo di 1’19.117, seguito da Charles Leclerc e Sergio Perez. Ottimo quarto posto per Fernando Alonso, che si lascia alle spalle il connazionale ferrarista Carlos Sainz. Mentre Max Verstappen ha concluso con un settimo tempo, alle spalle del suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo e davanti al suo rivale del Mondiale dello scorso anno Lewis Hamilton.