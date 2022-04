Terribile caduta al Giro di Turchia: un pedone provoca un brutto incidente | VIDEO

SportFair

E’ iniziato ieri il Giro di Turchia ed è stata una prima tappa col… botto! Non sono mancate, infatti, le cadute, durante la prima frazione della corsa turca, una di queste è stata tremenda e clamorosa. Un pedone non si è accordo dell’arrivo del gruppo e ha continuato a camminare nella strada senza preoccuparsi dei ciclisti. Un uomo sul marciapiede ha cercato di intervenire per togliere il pedone dal mezzo della strada, ma era ormai troppo tardi e anche lui è rimasto coinvolto nell’incidente. Diversi corridori sono caduti violentemente a terra e hanno riportato conseguenze spiacevoli e pesanti: Nacer Bouhanni, ad esempio, è costretto al ritiro. Il francese è stato portato in ospedale dopo la caduta per accertamenti dai quali è emersala frattura della prima vertebra cervicale.