Tensione ai box Mercedes, Wolff e Hamilton discutono animatamente: “cose interne” | VIDEO

L’inizio di stagione di F1 non è stato per nulla positivo e facile per la Mercedes: il team di Brackley sta affrontando un momento complicato e le tensioni non mancano.

Oggi, nelle qualifiche del Gp dell’Emilia Romagna, Russell e Hamilton non sono riusciti a far meglio rispettivametne dell’11° e 13° posto. Proprio durante la Q2 le telecamere hanno ripreso una discussione accesa tra Hamilton e Toto Wolff.

A fine giornata il campione britannico ha così tagliato corto: “la discussione con Toto ha riguardato cose interne che non voglio condividere. Ormai è andata come è andata”.

“Non è stata una grande sessione. È deludente, ovviamente, vieni con ottimismo perché sai che tutti lavorano in fabbrica, ma le cose non funzionano ed è deludente. Eravamo al di sotto del nostro livello come squadra. Lavoreremo sodo per progredire nello sprint, sarà difficile“, ha aggiunto poi Hamilton.