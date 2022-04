Tennisti russi e bielorussi bannati: non potranno giocare a Wimbledon

SportFair

La notizia era nell’aria da diverse settimane ormai, gli organizzatori di Wimbledon avevano già anticipato la loro scelta, che a breve sarà ufficializzata: gli atleti russi e bielorussi non potranno giocare nello Slam britannico.

I tennisti russi e bielorussi saranno dunque bannati da Wimbledon a causa dell’invasione russa in Ucraina. Nonostante Medvedev e compagni non siano responsabili delle scelte del loro presidente Putin, dovranno pagare, a quanto pare, il prezzo della sua decisione di attaccare l’Ucraina.

La Russia, a livello sportivo, ha ricevuto già tantissime penalizzazione, come l’esclusione degli atleti paralimpici dalle Paralimpiadi invernali, della Nazionale di calcio dalle qualificazioni ai Mondiali e tanto ancora.

Per quanto riguarda il tennis, la Federazione ha deciso di consentire ad atleti russi e bielorussi di gareggiare, senza inno e bandiera, ma ogni comitato, poi, può prendenre la sua decisione.

Ed è questo il caso di Wimbledon: secondo il Daily Mail infatti, le associazioni di giocatori sono state informate ieri sulla decisione presa dagli organizzatori dello Slam inglese di non far gareggiare atleti russi e bielorussi.

Non è ancora chiaro se il divieto si applicherà ad altri eventi sui campi in erba in Gran Bretagna. Si attende adesso solo l’annuncio ufficiale degli organizzatori di Wimbledon.