Tennis, Boris Becker nei guai: condannato a due anni e mezzo di carcere

SportFair

E’ arrivata la sentenza definitiva in relazione alla bancarotta fraudolenta per Boris Becker: 2 anni e mezzo di carcere. L’ex tennista, oggi 54enne, si è presentato davanti ai giudice con un abito grigio e mano nella mano con la compagna.

Secondo l’Alta Corte di Southwark il tedesco è colpevole d’aver nascosto ai creditori milioni di sterline del suo patrimonio e impegnato premi, trofei per coprire i debiti accumulati nel corso della sua vita. Becker era stato condannato in precedenza per evasione fiscale e tentata evasione fiscale in Germania nel 2002. Nel corso della sua carriera da giocatore Becker ha guadagnato quasi 40 milioni di sterline, cifra che non ha permesso a Becker di vivere una vita serena dal punto di vista economico. I problemi sono nati subito dopo il ritiro a causa di costosi divorzi ma soprattutto una vita sopra le righe.