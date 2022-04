Svolta epocale nello sport: il calcio femminile passa al professionismo dalla prossima stagione

SportFair

Si è tenuta oggi la riunione del Consiglio Federale edlla FIGC. Giornata di importanti decisioni: dal completamento delle modifiche normative per l’introduzione del professionismo nella Serie A Femminile a partire dalla prossima stagione sportiva all’approvazione dell’impianto di norme relative alle Licenze Nazionali valide per l’iscrizione ai prossimi campionati, che prevede il rispetto di un parametro, tra gli altri, quale l’indice di liquidità dal valore di 0,5 per la Lega di A e di 0,7 per Lega B e Lega Pro.

Dal futuro del calcio maschile a quello del calcio femminile, ormai prossimo ad una svolta epocale. Il Consiglio ha infatti completato le modifiche normative con riferimento al passaggio al professionismo per la Serie A femminile a partire dalla prossima stagione sportiva.

“Oggi è una giornata importante – ha confermato Gravina ricordando i 18 milioni erogati negli ultimi tre anni dalla FIGC alla Divisione Calcio Femminile – finalmente ci sono le norme che disciplinano l’attività e l’esercizio del professionismo del calcio femminile. Siamo la prima federazione in Italia ad attuare questo importante percorso”.

Nell’ambito delle previsioni riguardanti il calcio femminile, il Consiglio Federale ha quindi completato le modifiche normative con riferimento al passaggio al professionismo per la Serie A femminile a partire dalla prossima stagione sportiva.

Una notizia che farà sicuramente piacere alle tante atlete che hanno lottato per anni per questo risultato, tra sacrifici, rinunce e tanto altro.