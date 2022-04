SUPERTELE – Leggero come un pallone: su Dazn il nuovo programma condotto da Pierluigi Pardo

SportFair

La settimana calcistica si chiude su DAZN con un nuovo ed esclusivo programma condotto da Pierluigi Pardo: lunedì 4 aprile debutta SUPERTELE – Leggero come un Pallone.

Nella Square di DAZN, Pier con i suoi ospiti accompagnerà i telespettatori nella partita del lunedì sera e di tutto il weekend nel segno della leggerezza, della competenza e della contaminazione con il mondo della cultura e dello spettacolo.

Il nome del programma prende ispirazione dagli iconici SUPER TELE della Mondo, i palloni che hanno accompagnato la passione calcistica di intere generazioni.

IL FORMAT

Leggerezza, originalità e passione per il pallone guideranno i momenti di confronto e approfondimento che accenderanno l’atmosfera della Square. Ogni settimana grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura parleranno con Pardo del campionato e della propria passione per il calcio. Insieme a loro, Ciro Ferrara e i talent di DAZN.

In SUPERTELE – Leggero come un Pallone, gli spettatori troveranno le immagini esclusive dei match, le interviste one to one con i grandi personaggi del mondo del calcio, il punto di vista di artisti, sportivi e intellettuali.

Bruno Pizzul tornerà ogni settimana a raccontare gli highlights del campionato nella rubrica “Tutto molto bello”, Luca Marelli con la sua moviola spiegherà gli episodi arbitrali più interessanti del weekend, Federica Zille proporrà i momenti più curiosi ed emozionanti della giornata.

“In DAZN siamo da sempre interessati a sperimentare nuovi programmi e nuove formule per raccontare lo sport. Con il lancio di SUPERTELE – Leggero come un Pallone, vogliamo arricchire la nostra offerta editoriale, dando ulteriore respiro al racconto della giornata calcistica dopo il successo di Sunday Night Square . SUPERTELE accompagnerà gli spettatori di DAZN nel match del lunedì sera, insieme ai nostri talent e alle tante personalità trasversali e autorevoli che saranno accolte in ogni puntata. Ma SUPERTELE sarà anche un’occasione per dare ancora più spazio ai tantissimi contenuti originali e innovativi di DAZN”.

Ughetta Ercolano, Senior Vice President Content Southern Europe DAZN.

“Il SUPER TELE è stato per me e per molti altri bambini il primo pallone, quello che racconta lo stupore e la bellezza del gioco. In questo nuovo programma di DAZN porteremo ospiti del calcio, giocatori, allenatori, dirigenti ma anche personaggi della cultura e dello spettacolo a raccontare la propria passione per questo sport, confrontandosi sui temi dell’attualità del campionato e sulle grandi storie del calcio. Tutto avverrà interagendo direttamente con i protagonisti. Ogni settimana avremo grandi sorprese che sveleremo man mano ma fatemi già dire che sono particolarmente orgoglioso di poter ospitare il ritorno del Maestro Bruno Pizzul. Sentire la sua voce ogni settimana in esclusiva per SUPERTELE sarà un’emozione bellissima” – Pierluigi Pardo.

COME VEDERE SUPERTELE – LEGGERO COME UN PALLONE

Il lunedì, all’interno della piattaforma DAZN comparirà una nuova e unica “finestra” nella sezione “Guarda Ora” dedicata sia alla partita di Serie A TIM in programma sia a SUPERTELE – Leggero come un Pallone. Lo show di DAZN condotto da Pierluigi Pardo si ‘accenderà’ nel pre-partita per proseguire poi dopo il triplice fischio finale del posticipo.