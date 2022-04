Superlega, il Tribunale di Madrid riapre alle sanzioni dell’Uefa: cosa rischiano Juventus, Barcellona e Real Madrid

SportFair

Continua la battaglia sulla Superlega. Il Tribunale di Madrid, lo stesso che aveva imposto alla Uefa di ritirare le sanzioni contro Juventus, Real Madrid e Barcellona, ha accettato il ricorso presentato da Ceferin e dato ragione alla Uefa che pensa a provvedimenti per “potenziale violazione del quadro giuridico”. I club coinvolti hanno già annunciato che presenteranno ricorso, il prossimo grado sarà quello della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Secondo il giudice, al momento della costituzione della Superlega “i club erano a conoscenza delle possibili conseguenze, che non hanno impedito l’adozione di impegni di finanziamento, che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni”.

Cosa rischiano Juventus, Real Madrid e Barcellona

La posizione della Uefa contro Juventus, Real Madrid e Barcellona è sempre stata chiara, quella di richiedere l’esclusione dalle coppe europee per uno o due anni, più una multa da 100 milioni di euro. Gli scenari si sono riaperti e non sono da escludere colpi di scena, ma la strada si preannuncia ancora molto lunga prima di un verdetto definitivo.