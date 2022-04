Super Paltrinieri negli 800 sl: batte Gabriele Detti e vola ai Mondiali 2022

SportFair

E’ iniziata con il botto la sessione pomeridiana della terza giornata degli Assoluti a Riccione. Gregorio Paltrinieri ha conquistato l’accesso ai Mondiali di Budapest negli 800 metri stile libero. Il tempo è stato di 7:46.01, superato un grande Gabriele Detti, rimasto sempre in scia in 7:48.07, e Luca De Tullio in 7:49.19.

Ottima gara anche di Lorenzo Galossi che in 7:49.76 firma il record italiano juniores. Nei 200 misti trionfo di Sara Franceschi con il tempo di 2:11.94 che però non permette l’accesso ai Mondiali. Poi Anna Pirovano (2:14.54) e Francesca Fangio (2:15.45).