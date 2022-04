Spezia-Inter 1-3, le pagelle di SportFair: è Brozovic il top player dei nerazzurri, Perisic dai due volti

SportFair

L’Inter conquista la terza vittoria consecutiva e ritorna momentaneamente in testa alla classifica del campionato di Serie A, in vista della partita del Milan contro il Genoa. E’ un ottimo momento per la squadra di Simone Inzaghi che è tornata in grandissima forma. Niente da fare per lo Spezia, la posizione di classifica della compagine di Thiago Motta è comunque ottima. I padroni di casa si schierano con Manaj e Gyasi, gli ospiti rispondono con Dzeko e Correa. La prima occasione della partita è per Gyasi, l’Inter risponde con Dzeko. La gara si sblocca al 31′, assist di D’Ambrosio e Brozovic supera Provedel con un tiro potentissimo sotto la traversa. Poi una doppia chance per Corrrea. Nella ripresa partenza sprint dei padroni di casa, poi spreca Perisic. Al 73′ arriva il raddoppio: azione di Perisic e Lautaro Martinez chiude i conti. Finisce 1-3, la riapre Maggiore, poi il gol di Sanchez.

Spezia-Inter, le pagelle di SportFair

SPEZIA (4-3-3):

Provedel voto 6: non è responsabile sui gol, ottimo intervento su Sanchez.

Amian voto 6: rimane schiacciato in fase difensiva, si disimpegna bene in entrambe le fasi.

Erlic voto 6: va vicino al gol con un colpo di testa molto pericoloso.

Nikolaou voto 5.5: qualche sbavatura di troppo, la prestazione non è stata positiva.

Reca voto 6: costretto a lasciare il campo per infortunio. Sfortunato.

Maggiore voto 6.5: perde qualche pallone di troppo, nella ripresa è autore di un gol bellissimo.

Kiwior voto 6: uno dei migliori a centrocampo, non si ferma mai.

Bastoni voto 5.5: perde il confronto diretto con il collega Bastoni.

Kovalenko voto 5.5: non incide e viene giustamente sostituito.

Gyasi voto 5: davvero troppo poco per un calciatore in grado di essere più pericoloso.

Manaj voto 6: dialoga bene con i compagni, ma non è concreto.

A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Verde 5.5, Hristov, Nzola s.v., Ferrer 6, Antiste 6, Agudelo 5.5, Nguiamba, Bertola. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6.5: reattivo nel primo tempo, nella ripresa è attento.

D’Ambrosio voto 6.5: si ritrova spesso nella metà campo avversaria ed è protagonista dell’assist per Brozovic.

Skriniar voto 6.5: un’altra partita di altissimo livello di uno dei migliori difensori in circolazione.

Bastoni voto 6: come al solito grande qualità, riesce ad impostare bene l’azione.

Dumfries voto 6: spinge sempre con grande continuità, gli manca il guizzo finale.

Barella voto 6: è tornato su ottimi livelli dopo un periodo di annebbiamento.

Brozovic voto 7: è l’uomo più decisivo della squadra, da quando è rientrato l’Inter ha cambiato passo. Sblocca il risultato con un grandissimo tiro.

Calhanoglu voto 6: dal suo piede partono tante azioni pericolose. Qualità al servizio di Inzaghi.

Perisic voto 6: perde un pallone pericoloso nel primo tempo, poi si divora un gol già fatto. Decisivo sul gol di Lautaro.

Dzeko voto 6: Perisic gli nega un pallone da spingere solo in porta, poi viene sostituito.

Correa voto 5.5: potenzialmente buone occasioni, ma non le sfrutta.

A disposizione: Radu, Gagliardini, De Vrij s.v., Sanchez 6.5, Vecino,

Lautaro voto 7: entra nella ripresa e chiude i conti con un tocco perfetto.

Ranocchia, Gosens, Vidal 6, Dimarco, Darmian 6, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.