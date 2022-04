Sonny Colbrelli ci crede: “ora solo passeggiate in bici, ma tornerò a gareggiare”

SportFair

Sonny Colbrelli ha ricevuto l’ok per ricominciare a fare attività fisica e qualche passeggiata in bici. Il ciclista italiano, che dopo l’intervento al cuore per l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo a seguito del malore accusato sul traguardo della prima tappa del Giro di Catalogna, si gode adesso un po’ di riposo in compagnia della sua famiglia, ma guarda già al futuro.

“Mi sto rimettendo molto velocemente. Adesso ho avuto il via libera per fare qualche passeggiata tranquilla con la bici“, ha affermato alla presentazione della 16ª tappa del Giro d’Italia, alla Rocca d’Anfo, a Brescia.

“La speranza è l’ultima a morire e io credo che tornerò a gareggiare. Ci credono in tanti e io per primo. Non avrei comunque partecipato al Giro d’Italia, ma avevo in programma di fare il Tour de France. La tappa bresciana credo che sarà decisiva“, ha concluso.