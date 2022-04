Sonego avanza al torneo di Barcellona: supera Elias Ymer e stacca il pass per gli ottavi

SportFair

Ottima partita di Lorenzo Sonego al torneo di Barcellona, successo nel match dei sedicesimi di finale contro Elias Ymer. L’italiano ha staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione e nella prossima gara affronterà il vincente tra Carreno-Busta e Zapata Miralles.

Sonego ha dominato contro lo svedese e ha messo le cose in chiaro già in avvio di partita, il primo set si è concluso sul risultato di 4-6. Tutto facile anche nel secondo set per l’italiano che ha chiuso in 33 minuti con il punteggio di 2-6. Nel complesso è stata una partita positiva per Sonego, in vista di avversari più pericolosi.