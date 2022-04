Tutti in piedi per Jannik Sinner: supera Rublev in tre set e stacca il pass per i quarti di Monte-Carlo

SportFair

Una partita di tennis? No la maratona di Monte-Carlo. Si è appena conclusa una partita bellissima valida per gli ottavi di finale, si sono affrontati Rublev e Sinner in una sfida mozzafiato. E’ stata una gara molto equilibrata che si è conclusa al terzo set e dopo 2 ore e 22 minuti.

Il primo set è a favore del russo, si registra subito un break, poi un altro sul 5-4. L’italiano perde un altro servizio e Rublev può chiudere sul 7-5. Nel secondo set si registra la reazione di Sinner che gioca un tennis spettacolare e domina come conferma il risultato senza storia, 1-6.

Nel terzo e decisivo set, il russo torna in campo con maggiore cattiveria e la gara è più equilibrata. Si registrano alcuni break, fino a quello decisivo di Sinner che chiude 3-6. L’italiano vola ai quarti di finale e affronterà Zverev.