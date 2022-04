Un supereroe per nonno, la piccola Violante pazza di nonno Sinisa: il dolce post di Virginia | FOTO

SportFair

La famiglia Mihajlovic sta affrontando un nuovo momento difficile: Sinisa, infatti, ha annunciato la settimana scorsa di dover fare di nuovo i conti con la malattia e di doversi sottoporre a nuove cure.

Una notizia che ha colpito tutta la famiglia dell’allenatore serbo del Bologna, che però con tanto coraggio, forza e amore è pronta a lottare ancora una volta. A dare tanta forza a nonno Sinisa c’è la piccola Violante, che per nonno ha un supereroe, come ha scritto Virginia sui social. La figlia di Mihajlovic, madre della piccola, ha condiviso uno scatto dolcissimo di Violante col nonno: “Violante io lo so che quando sarai grande ti vanterai di avere un nonno supereroe che ami tantissimo“, ha scritto sui social.