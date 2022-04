Il duro sfogo di Rins ad Austin: “nemmeno i piloti della Moto3 si comportano così, inaccettabile”

SportFair

Sono andate in scena ieri sera le qualifiche del Gp delle Americhe di MotoGP. Un dominio Ducati, con Jorge Martin che ha conquistato la pole position, seguito da Jack Miller e Pecco Bagnaia.

Giornata complicata per Alex Rins, che è dovuto passare dalla Q1. Una volta staccato il pass per la Q2, lo spagnolo della Suzuki non è riuscito a far meglio del settimo tempo e a fine qualifiche ha lamentato qualche comportamento scorretto di alcuni colleghi, colpevoli di aspettare la scia in pista: “è inaccettabile che i piloti riducano la velocità! Quello che abbiamo visto in qualifica e nelle FP3 è inaccettabile. C’è gente che taglia il gas, nemmeno i piloti della Moto3 chiudono così tanto. Suppongo che i piloti della MotoGP non vengano sanzionati perché siamo più grandi, non lo so. Siamo più grandi, dobbiamo dare l’esempio. Ci sono piloti che frenano all’improvviso, devono fare qualcosa con questo aspetto. Non so se ordinare, collocare cinque secondi tra di noi e allora si potrebbe iniziare a penalizzare chi ha commesso l’errore. In ogni Sfatey Comission ne parliamo e denunciamo, ma non avviene niente. Siamo la MotoGP, non la Moto3”.