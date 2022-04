Cristiano Ronaldo distrugge il telefono di un tifoso, le scuse di CR7: “invito questo fan all’Old Trafford”

SportFair

Cristiano Ronaldo è finito nella bufera nelle ultime ore a causa di una reazione focosa nei confronti di un tifoso. Il calciatore portoghese non ha nascosto la sua frustrazione dopo la sconfitta del Manchester United contro l’Everton e ha colpito il cellulare di un tifoso con uno schiaffo.

“Non è mai facile controllare le emozioni. In ogni caso bisogna essere sempre rispettosi e da esempio per tutti i giovani che amano questo bel gioco. Ecco perché voglio per scusarmi per i miei sfoghi. E se possibile, vorrei invitare questo fan all’Old Trafford come segno del mio fair play e della mia sportività“, con queste parole CR7, qualche ora dopo la sua brutta reazione, ha chiesto scusa.