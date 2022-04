Sassuolo-Juventus 1-2, le pagelle di SportFair: gol ‘Kean’ vale la Champions, Moise entra e regala tre punti

SportFair

Sassuolo e Juventus hanno rispettato il pronostico della vigilia, il posticipo della 34esima giornata del campionato di Serie A ha regalato ritmi alti, tante occasioni da gol e anche spettacolo. Continua la stagione positiva della squadra di Dionisi, anche oggi i neroverdi hanno messo in mostra la qualità dal punto di vista tecnico e della corsa. Buona prestazione della compagine di Allegri che finalmente è stata propositiva anche nella metà campo avversaria. Il Sassuolo schiera in campo il tridente dei sogni formato da Raspadori, Scamacca e Berardi, il tecnico Allegri risponde con Morata e Dybala, solo panchina per Vlahovic. Il finale del primo tempo è scoppiettante: assist perfetto di Berardi e Raspadori sigla il vantaggio. La reazione della Juventus è immediata, i bianconeri trovano il pareggio con un gran tiro di Dybala. A cavallo dei due tempi grandi occasioni per Morata, la parata di Consigli è incredibile. Allegri si gioca le carte Vlahovic e Kean, occasione per l’ex Psg ma Consigli si salva ancora. All’88’ arriva il gol di Kean per il definitivo 1-2. La Juventus ipoteca la qualificazione in Champions League.

Sassuolo-Juventus, le pagelle di SportFair

SASSUOLO (4-2-3-1):

Consigli voto 6: miracoloso sul colpo di testa di Morata, salva il risultato con una prodezza. Qualche responsabilità sul gol di Kean.

Muldur voto 5.5: accompagna tanto l’azione del Sassuolo, ma commette anche qualche errore.

Chiriches voto 6.5: limita al massimo gli attaccanti della Juventus. Grande partita.

Ayhan voto 6: bene in marcatura e in anticipo, si conferma un buon difensore.

Kyriakopoulos voto 5.5: partita di sacrificio, ma si fa saltare con facilità.

Maxime Lopez voto 6: come al solito grande movimento e sacrificio per la squadra, il cartellino giallo lo condiziona in fase di pressing.

Frattesi voto 6: sfiora il gol in due occasioni, ma non è preciso.

Berardi voto 7: assist strepitoso per Raspadori che vale il prezzo del biglietto. Mago.

Raspadori voto 7: è finito nel mirino proprio della Juventus, oggi ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità.

Traoré voto 6: il calciatore del futuro, oggi è meno efficace ma nel complesso non demerita.

Scamacca voto 6: fa a sportellate e riesce a far salire la squadra, bene di testa.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Djuricic s.v., Ciervo, Peluso, Konradsen, Ferrari, Tressoldi, Defrel s.v., Henrique s.v.. All.: Dionisi.

JUVENTUS (4-2-3-1):

Szczesny voto 6: ottimi interventi nel primo tempo, qualche responsabilità su Raspadori. Ma non era comunque facile.

De Sciglio voto 6: più spinta rispetto alle altre partite, protagonista di buoni cross.

Bonucci voto 5.5: si lascia scappare con facilità gli attaccanti del Sassuolo.

Rugani voto 5.5: qualche sbavatura e viene sostituito nel secondo tempo.

Alex Sandro voto 6: meglio in fase di spinta, prova anche a rendersi pericoloso.

Danilo voto 6: si conferma in una posizione inedita del campo, è un jolly per Allegri.

Zakaria voto 6: corsa, inserimenti e assist per Dybala.

Bernardeschi voto 6: non è nella migliore condizione, si accende a fasi alterne.

Dybala voto 6.5: perde un altro pallone rischioso, ma sigla il gol del pareggio con un grande tiro.

Rabiot voto 5.5: perde qualche pallone di troppo, passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

Morata voto 6: la sfortuna e uno strepitoso Consigli gli negano la gioia del gol.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiellini 6, De Ligt, Vlahovic 5.5, Pellegrini,

Kean voto 7: entra nel secondo tempo e decide il match. Si fa sempre trovare pronto.

Miretti, Zuelli. All.: Allegri.