Sara Errani eliminata agli ottavi di finale a Bogota: Yastremska vince in 2 set

Sara Errani ha lottato questa sera nel match valido per gli ottavi di finale del torneo WTA di Bogota, contro l’ucraina Yastremska, ma non è riuscita a portarsi a casa la vittoria. L’azzurra numero 145 al mondo è stata sconfitta in un’ora e 32 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 7-6.

L’ucraina vola ai quarti di finale dove sfiderà Pigossi. Dal torneo in corso sui campi in terra battuta della città colombiana è stata eliminata oggi anche l’altra azzurra in tabellone, Stefanini: la tennista italiana ha ceduto ad Avanesyan con un doppio 6-2.