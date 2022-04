Sara Errani domina contro Voegele: vittoria netta in due set e pass per gli ottavi di finale al torneo di Bogota

SportFair

Sara Errani fa la voce grossa al torneo di Bogota, in Colombia e stacca il pass per gli ottavi di finale. L’italiana ha ancora tanto da dare al mondo del tennis e si candida come una grande protagonista della competizione. La partita contro Stefanie Voegele non è stata quasi mai in discussione.

La svizzera ha manifestato tutti i problemi contro un’avversaria nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Il primo set è stato dominato da Sara Errani che ha vinto con un nettissimo 0-6. Nel secondo set una leggera reazione di Voegele, ma senza riuscire a riaprire il match. L’italiana ha chiuso 3-6. Agli ottavi di finale dovrà vedersela contro la vincente dello scontro Udvardy-Yastremska.