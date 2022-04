Sara Errani costretta ad uno stop: intervento chirurgico al gomito per l’azzurra

SportFair

Sara Errani è costretta ad uno stop: la tennista italiana ha annunciato pochi giorni fa di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per un problema ad un gomito. “Dopo due settimane difficili con molto dolore, domani a Madrid mi sottoporrò a un intervento chirurgico al gomito. Tramite artroscopia dovro’ rimuovere alcuni frammenti ossei dall’articolazione che impedivano la normale mobilita’ del braccio. Vi terro’ aggiornati e spero di tornare presto in campo“, ha scritto sui social.



Oggi l’operazione: è stata la stessa Errani ad aggiornare tutti i suoi fan sulle sue condizioni post intervento. “Artroscopia fatta!!! E’ andato tutto bene. Un grazie di cuore al Dottor @drpedrojdelgado e a tutta la sua equipe per la professionalita’ e la gentilezza. Un grazie di cuore anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che mi state inviando.

Ora qualche giorno di riposo e poi sarò pronta a iniziare la riabilitazione. Ci vediamo presto“, ha scritto a corredo di una foto dall’ospedale in compagnia del dottore che l’ha operata.