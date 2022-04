Sampdoria-Genoa, la partita che vale una stagione: lo spettacolo del derby della Lanterna | FOTO

SportFair

Continua il programma della 35esima giornata del campionato di Serie A, è in corso una partita fondamentale per la lotta salvezza: Sampdoria-Genoa. Si tratta di una gara che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano due squadre chiamate a raggiungere l’obiettivo salvezza.

La Sampdoria è reduce da un periodo molto negativo, tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate. Il Genoa è tornato in corsa dopo il successo nello scontro salvezza contro il Cagliari. Il derby si è sbloccato dopo 25 minuti con Sabiri. Bellissima atmosfera all’ingresso delle squadre in campo, lo spettacolo dei tifosi è stato mozzafiato.