Ginnastica, Salvatore Maresca da impazzire: vittoria in coppa del Mondo, show agli anelli

SportFair

Grandissima impresa di Salvatore Maresca che ha messo in mostra tutto il suo talento e una tecnica di altissimo livello. Prestazione super per l’italiano e vittoria in Coppa del Mondo di ginnastica. Il 28enne si è presentato a Baku con l’intenzione di salire sul gradino più alto del podio. Il 28enne, bronzo agli ultimi Mondiali e Europei, era reduce dal terzo posto a Il Cairo, adesso si è registrato il definitivo salto di qualità.

Salvatore Maresca è sceso per primo in gara e, dopo il primo posto delle qualifiche, è riuscito a confermarsi. L’italiano è stato premiato dai giudici con un solido 14.800. Maresca è rimasto in testa fino al termine della gara, ad impensierirlo solo il turco Ibrahim Colak che ha chiuso al secondo posto ad appena 34 millesimi. Sul gradino più basso del podio l’azero Nikita Simonov.