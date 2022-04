Salernitana super per 82 minuti, poi la Roma sale in cattedra e ribalta una partita complicata

SportFair

Che partita della Salernitana nella 32esima giornata del campionato di Serie A contro la Roma. La squadra di Davide Nicola ha giocato benissimo per 82 minuti, poi il crollo nel finale. La Salernitana ha disputato un match di carattere, ma la salvezza è sempre più appesa ad un filo.

Mourinho si schiera con Mkhitaryan, Afena Gyan e Abraham, gli ospiti rispondono con Djuric e Ribery. La Roma fa la partita, ma è la Salernitana a passare in vantaggio, punizione micidiale di Radovanovic che supera Rui Patricio. Gli ospiti giocano con coraggio e si difendono bene.

Le occasioni più importanti per la Roma si registrano dopo il 60′ con Afena e Zaniolo. Al 73′ Kastanos ha l’occasione per chiudere i conti, ma Rui Patricio è miracoloso, il portiere ha riscattato l’errore in Conference League contro il Bodo Glimt. Nel finale forcing della Roma che riesce a ribaltare tutto con Carles Perez e Smalling. Finisce 2-1, la Roma a 57 punti a -5 dalla Juve per la corsa Champions.