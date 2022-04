Running, l’1 maggio si aprono le iscrizioni alla Becca Pink: corsa-camminata di solidarietà

SportFair

Dal 1° maggio si aprono le iscrizioni alla Becca Pink, corsa-camminata non competitiva al femminile di soli 5 chilometri organizzata dall’A.S.D. Becca di Nona 3142 in collaborazione con l’Associazione V.I.O.L.A., nata per sostenere le donne colpite da tumore al seno, e che quest’anno festeggia i 25 anni di attività.

L’appuntamento con la prima gara solidale tutta al femminile in Valle d’Aosta all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della sensibilizzazione è fissato per venerdì 15 luglio presso il campo di atletica Tesolin ad Aosta.

Non è necessario essere una runner professionista, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi. Si potrà infatti correre o camminare in solitaria oppure in compagnia (il gruppo più numeroso otterrà un premio) in tenuta sportiva o con outfit originali in un percorso che da Aosta raggiungerà il campo sportivo Guido Saba di Charvensod per una lunghezza totale di 5km.

Le iscrizioni apriranno il 1° maggio 2022 per tutte le “ragazze” a partire dai 5 anni e chiuderanno al raggiungimento di 500 partecipanti. Sarà possibile registrarsi online oppure recandosi direttamente presso la Sede dell’Associazione VIOLA (Piazza Soldats De La Neige, 2 Aosta; martedì e giovedì mattina dalle 09:30 alle 11:30); o presso i seguenti partner Technosport (Plan Félinaz Charvensod), nei negozi Gal Sport (Autoporto Pollein e alla partenza della cabinovia Aosta-Pila).

La quota di iscrizione è di €10 e l’intero ricavato sarà devoluto a favore di V.I.O.L.A.

Al termine della corsa-camminata, presso il Becca Village allestito al campo sportivo G.Saba di Charvensod verranno premiate le prime 10 runner a tagliare il traguardo, nonché il gruppo più numeroso. Alcuni premi speciali saranno sorteggiati tra tutti i presenti.

La Becca Pink è resa possibile grazie al sostegno delle istituzioni e al mail sponsor Edileco e fa parte del cartellone degli eventi collaterali della “Aosta-Becca di Nona 2022”.