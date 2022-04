Nico Rosberg non ha dubbi! La dolce bugia di Toto Wolff a Hamilton: “un gioco psicologico intelligente”

SportFair

Il GP d’Imola non ha sorriso alla Mercedes, in particolar modo a Lewis Hamilton che, mentre il suo compagno Russell chiudeva ai piedi del podio, ha affrontato un nuovo weekend di gara complicato, finendo addirittura doppiato dai suoi rivali. A fine gara Toto Wolff ha chiesto scusa al britannico per avergli fornito una vettura inguidabile, ma c’è chi non crede alle parole del team principal della squadra di Brackley.

Stiamo parlando di Nico Rosberg: “Toto ha fatto un gioco psicologico, che è molto intelligente da parte sua, la Mercedes si sta prendendo la colpa, cercando di sostenere Lewis sollevandolo e dicendogli ‘Ehi Lewis, non è colpa tua, è responsabilità nostra’. Questo è molto ingegnoso, perché non è proprio la verità. Non dimentichiamo che Russell è arrivato 4° con quella stessa macchina, quindi Lewis ha sicuramente giocato un ruolo in quel risultato non soddisfacente. Russell è riuscito a completare il weekend brillantemente, quindi c’era più potenziale in quella macchina rispetto ad un 13esimo posto”, queste le parole dell’ex campione del mondo di F1 ai microfoni di Sky Sports.