Roma-Salernitana, Nicola furioso con la panchina giallorossa! Mourinho chiede scusa e spiega: “uno dei miei ragazzi ha detto qualche parola non troppo bella”

Tensione durante Roma-Salernitana! Nicola non ci ha visto più, sentendo qualche commento di troppo provenire dalla panchina giallorossa. Stava per nascere una rissa, ma Mourinho si è avvicinato ai suoi avversari, chiedendo scusa a nome della sua squadra.

“Nicola e la panchina furiosa? Hanno ragione, e come responsabile della mia panchina mi scuso per qualche parola non troppo bella che è uscita”, questa la prima spiegazione del tecnico portoghese ai microfoni di Dazn.

“Un ragazzo della mia panchina ha avuto una parola che loro hanno interpretato… lo dico senza problema, non nascondo mai la verità come fa qualcuno, come qualche club, qualche paese, qualche polizia. Un ragazzo della mia panchina ha detto a quella della Salernitana che sarebbero andati in Serie B, sono andato a scusarmi per il ragazzo che ha parlato. È gente civile, quello che succede dentro al campo finisce dentro al campo, tra 45 minuti nessuno sarà lì fuori per aspettare qualcun altro e dargli un pugno in faccia”, ha aggiunto poi Mourinho in conferenza stampa.