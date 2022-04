Roma-Leicester: entusiasmo alle stelle, oltre 100mila tifosi in coda per acquistare il biglietto

SportFair

La Roma sta attraversando un ottimo momento tra campionato e Conference League, la squadra di Mourinho è reduce dal pareggio contro il Napoli in Serie A. I giallorossi sono ancora in lotta per la qualificazione in Champions League, ma soprattutto è altissima l’attesa per la semifinale di Conference League. I tifosi sono pronti a trascinare la squadra verso la finale, il Leicester è una squadra forte nonostante il rendimento altalenante in Premier League.

Oltre centomila tifosi sono in coda online per usufruire della priorità riservata per l’acquisto dei biglietti. I supporter giallorossi si sono collegati sul sito già dalle 12 di oggi per garantirsi il posto per la partita del 5 maggio, match di ritorno. La prenotazione online dei biglietti scatterà dalle 10 di domani. Gli abbonati avranno la prelazione, il costo del tagliando è di 45 euro. E’ già partita la caccia al biglietto, l’Olimpico sarà tutto esaurito.