Lo sfogo e la rivelazione dopo il ritiro in Australia, Max Verstappen ammette: “già prima della gara sapevo che c’era un problema”

Due ritiri in tre gare: il bilancio di inizio stagione di Max Verstappen non è di certo dei migliori. Il campione del mondo in carica è stato costretto oggi ad abbandonare il Gp d’Australia al 40° giro della corsa, quando si trovava al secondo posto, alle spalle di Leclerc.

Un problema alla monoposto ha costretto l’olandese al ritiro. “Sembrava una seconda posizione abbastanza facile da portare a casa e mi stavo concentrando su quello. Non so cosa sia successo, ho fermato la macchina e sono sceso. Quando la riporteranno ai box il team controllerà“, ha affermato a fine gara Verstappen prima di rivelare un retroscena: “sapevo già prima della gara che c’era un problema, quindi effettivamente c’era un punto interrogativo sul fatto che potessimo finirla. Ma questo tipo di cose, se si vuole lottare per il titolo, non possono accadere“.

“Siamo già molto indietro, quindi non voglio nemmeno pensare alla lotta per il campionato al momento; anzi, ad oggi penso che sia più importante finire le gare. In generale, è stata di nuovo una brutta giornata. Non avevamo ritmo e stavo solo gestendo le gomme per cercare di arrivare alla fine, anche perché non mi aspettavo che il degrado fosse così elevato. Sapevo che non potevo combattere contro Charles, quindi non aveva senso cercare di mettergli pressione. Ma non aver nemmeno finito la gara è piuttosto frustrante e inaccettabile“, ha concluso.