L’ha fatto di nuovo: Enea la ‘Bestia’ trionfa ad Austin! Il Gp delle Americhe parla italiano

Spettacolo, divertimento ed emozioni intense: il Gp delle Americhe di MotoGP non ha deluso le aspettative. La Ducati si è confermata protagonista, dopo le qualifiche di ieri, con Miller che si è subito portato in testa alla corsa, seguito da Jack Miller ed Enea Bastianini. Occhi puntati su Marc Marquez, che dietro ha fatto un garone, seppur non tra i protagonisti, con una fantastica rimonta, lottando con i suoi colleghi per recuperare una posizione dietro l’altra.

A pochi giri dal termine, però, ad attirare l’attenzione è stato un fantastico Enea Bastianini che è riuscito a prendersi la prima posizione, superando Jack Miller. Bastianini l’ha fatto di nuovo: così come accaduto all’esordio stagionale in Qatar, il “Bestia” ha trionfato ancora e lo ha fatto ad Austin, in Texas, nella terra di Marc Marquez. Un successo stratosferico, un vero e proprio capolavoro quello di Bastianini, che fa risuonare in terra americana l’Inno di Mameli, lasciandosi alle spalle Rins e Miller.

Quinto posto per Pecco Bagnaia, seguito da un Marc Marquez eccezionale considerando il suo rientro dopo la caduta in Indonesia ed il nuovo caso di diplopia. Settimo invece Quartararo, mentre l’Aprilia ha chiuso la sua gara con Vinales ed Espargaro rispettivamente 10° e 11°.

Le parole dei top-3

Bastianini: “un giorno fantastico! La prima parte della gara è stata davvero dura, Miller ha imposto un passo molto veloce, ma poi verso la metà ho visto che Rins era vicino e mi sono detto che era il momento per spingere e sono andato davanti.Ho spinto come un bastardo, davvero fino in fondo, è incredibile vincere qui e adesso devo andare a mangiare un hamburger“.

Rins: “mi sento molto molto bene, devo ringraziare tutte queste persone. Questo podio è per l’Ucraina e per tutte le persone che soffrono per il Covid e altro. Nel primo settore ero velocissimo e questo mi ha aiutato a recuperare, alla fine abbiamo lottato con Jack in modo molto pulito e sono molto felice“.

Miller: “mi sento metà e metà. Credo di aver fatto una bella gara, non credo di potermi rimproverare molto, Enea mi ha passato ad un certo punto in staccata, di fatto io ho cercato di guidare bene, come mi sentivo, ho provato a riavvicinarmi ad Alex, ma più di così non si poteva fare. Devo ringraziare tutti, è bellissimo ritrovarsi qui“.