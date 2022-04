Fury-Whyte, il Gipsy King si prende la corona mondiale dei pesi massimi WBC

SportFair

In uno stadio Wembley gremito è andata in scena oggi la sfida tra Tyson Fury e Dillian Whyte. Un appuntamento imperdibile, che ha riunito tantissimi spettatori, 94 mila, tra cui anche diversi personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Quando questo scontro tutto britannico è stato programmato, non c’erano dubbi che si sarebbe esaurito rapidamente e lo spettacolo non è di certo mancato.

Il Gipsy King ha dimostrato ancora una volta il suo talento, prendendosi la corona mondiale del pesi massimi WBC prima di annunciare a sorpresa il suo ritiro dal ring.

Fury ha superato il suo avversario battendolo al sesto round, con un devastante uppercut. In un trionfante ritorno a casa, Fury non era così aggressivo e appariscente come lo era stato negli ultimi due combattimenti della sua gloriosa trilogia con Deontay Wilder, ma era altrettanto impressionante.

E quando Fury ha colpito è stato assolutamente velenoso: un montante feroce che ha mandato Whyte a terra, incapace di rialzarsi.