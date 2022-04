Quartararo sfreccia ad Austin nelle FP3: bene Bastianini e Marquez

SportFair

E’ iniziata una nuova giornata di lavoro in pista ad Austin, dove domani si disputa il Gp delle Americhe di MotoGP. I piloti sono tornati sul circuito texano per latersza sessione di prove libere, in attesa delle qualifiche di questa sera. Il più veloce è stato Fabio Quartararo, seguito da un ottimo Enea Bastianini e da Jack Miller. Quarto tempo per Marc Marquez, che si lascia alle spalle Zarco e Bagnaia, mentre Marini chiude la top 10.

La Ducati ritrova il sorriso con ben quattro moto nelle migliori sei posizioni. Weekend al momento non troppo soddisfacente per l’Aprilia, con Espargaro e Vinales che dovranno passare dalla Q1, così come anche Jorge Martin, caduto, e Morbidelli e Dovizioso.