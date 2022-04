Qualifiche Australia, giro mostruoso di Leclerc: è pole position Ferrari!

SportFair

Il GP d’Australia è entrato nel vivo. A seguito delle tre sessioni di prove libere, i piloti sono scesi in pista per le terze qualifiche della stagione. Qualifiche caratterizzate da due bandiere rosse, che hanno rimandato un po’ il finale della Q3. A lottare per la pole position, alla fine, sono stati Leclerc e Verstappen, i due candidati principali alla vittoria del titolo.

Nel finale giro pazzesco del ferrarista che ritrova la pole position, superando di 286 millesimi all’ultimo tentativo Max Verstappen. Al terzo posto Sergio Perez. Quinto Hamilton. Lontano Sainz, nono. Il suo giro migliore non è stato conteggiato per la bandiera rossa dopo l’incidente di Fernando Alonso.