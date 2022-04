Ferrari subito super in Australia: una rossa davanti a tutti nelle prove libere a Melbourne

SportFair

La prima giornata in pista in Australia si è conclusa. I piloti sono scesi in pista all’Albert Park di Melbourne per le prime due sessioni di prove libere, entrambe dominate dalla Ferrari. Sorride, quindi, il team di Maranello in Australia. Nelle FP1, andate in scena nella notte italiana, si è registrata una splendida doppietta rossa, con Sainz, unico a scendere sotto l’1’20”, davanti a Leclerc. Terzo posto per Perez, seguito da Verstappen e Norris. Settimo invece Lewis Hamilton. Nelle Fp2, invece, è stato Leclerc a segnare il miglior tempo. Il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle Verstappen e Sainz. Quarto posto invece per Fernando Alonso, mentre Hamilton non è riuscito a far meglio del 13° tempo.

I piloti torneranno in azione nella notte per la terza ed ultima sessione di prove libere, mentre domani mattina si terranno le qualifiche del Gp d’Australia, che decreteranno la griglia di partenza.