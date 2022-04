Doppietta Aprilia nelle FP2 in Argentina! Tensione Bagnaia: dovrà passare dal Q1

SportFair

Si è appena conclusa la seconda e ultima sessione di prove libere del Gp d’Argentina di MotoGP. In attesa di scendere in pista per le qualifiche i piloti della top class sono scesi in pista, a Termas de Rio Hondo, per le Fp2, importantissime per la classifica combinata che stabilisce chi accede direttamente alla Q2.

Le FP2 si sono concluse con una fantastica doppietta Aprilia: Aleix Espargaro è stato il migliore in pista, seguito dal suo compagno di squadra Maverick Vinales. Alle loro spalle il ducatista Jack Miller, seguito da Quartararo e Binder. Dentro tra i migliori 10 per un soffio Luca Marini, fratello minore di Luca Marini, mentre Pecco Bagnaia, 12°, dovrà passare dalla Q1.