Marquez brilla a Portimao: è lui il più veloce nelle FP1 del Gp del Portogallo, disastro Yamaha

SportFair

Un nuovo weekend di gara è iniziato. I piloti della MotoGP sono scesi in pista per le Fp1 del Gp del Portogallo. Il più veloce sul circuito di Portimao, questa mattina, è stato un ottimo Marc Marquez, seguito da Joan Mir e Marco Bezzecchi. Quarto tempo invece per Zarco, che si lascia alle spalle Oliveira e Vinales.

Pecco Bagnaia ha chiuso la sua sessione con un ottavo posto, seguito dal suo compagno di squadra Jack Miller, caduto a pochi minuti dal termine della sessione.

Fp1 disastrose per Yamaha, con Quartararo miglior pilota del team di Iwata, ma solo 18°. Il francese campione del mondo in carica si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Morbidelli, 19°, mentre Dovizioso ha chiuso al 22° posto.