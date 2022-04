Atletico Madrid-Manchester City, la rissa continua nel tunnel! Vrsalijko vs Walker, interviene la polizia con i manganelli | VIDEO

SportFair

Serata accesissima, quella di ieri, al Wanda Metropolitano. La partita tra Atletico Madrid e Manchester City, valida per il secondo turno dei quarti di finale di Champions League, è terminata in rissa. Tutto è nato da un brutto fallo di Felipe su Foden, dopo il quale i giocatori non ci hanno visto più dalla rabbia.

In campo è nata una rissa clamorosa, che è continuata anche dopo il fischio finale, nel tunnel. Vrsaljko furioso con Walker, ha iniziato ad insultarlo, lanciando oggetti e sputando e minacciando con una testata da lontano.

Una rissa che sembrava non voler terminare più e per la quale è stato necessario l’intervento della polizia, con tanto di manganelli in mano.