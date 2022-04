Rins si prene le FP1 del Gp delle Americhe: buona prova di Marc Marquez ad Austin

SportFair

A poco meno di una settimana dall’impresa di Aleix Espargaro, che ha conquistato la sua prima vittoria, portando l’Aprilia sul gradino più alto del podio in Argentina, i piloti della MotoGp sono tornati nuovamente in pista, per le prime prove libere del Gp delle Americhe.

Occhi puntatissimi su Marquez, che è tornato in pista ad Austin, pista che ama tanto e dove è dominatore indiscusso. Lo spagnolo della Honda ha chiuso le FP1 in Texas al quinto posto, mentre in testa alla classifica dei tempi spunta la Suzuki di Rins, seguito da Maverick Vinales e Jack Miller. Quarto tempo per Quartararo. 13° tempo invece per Pecco Bagnaia.