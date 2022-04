Riecco la Yamaha, El Diablo ritrova la vittoria in Portogallo: l’Aprilia sul podio a Portimao

SportFair

El Diablo è tornato! Il campione del mondo in carica ha ritrovato la vittoria oggi a Portimao, dopo una gara impeccabile. Fabio Quartararo vince il Gp del Portogallo, seguito sul podio da Zarco e Aleix Espargaro.

Una gara senza errori quella del francese della Yamaha, che riporta il team di Iwata sul gradino più alto del podio. Secondo alla partenza, alle spalle solo di Joan Mir, Quartararo ha aspettato il momento giusto per attaccare e prendersi la testa della corsa: al quarto giro, infatti, il francese ha superato lo spagnolo della Suzuki, per scappare poi in una fuga impressionante, rendendo impossibile agli avversari di raggiungerlo.

Dopo una partenza perfetta ed una gara sempre tra i migliori, con il podio in pugno, Joan Mir ha dovuto fare i conti con un imprevisto: al 19° giro, infatti, Jack Miller è scivolato a seguito di una staccata troppo porte, portando giù con sè sulla ghiaia anche il collega della Suzuki.

Approfitta della doppia caduta quindi Aleix Espargaro, che nel giro finale ha dato vita ad una sfida con Zarco per il secondo posto finale.

Le parole dei top-3

Quartararo: “mi sono spinto al limite, la moto qua si è comportata molto bene, abbiamo avuto un ottimo grip, quindi condizioni ideali, mi sono sentito bene sin dal warm up. Ce l’abbiamo fatta, ce l’ho fatta, siamo contenti perchè sono riuscito a gestire e a portare a casa la prima vittoria di questa stagione e sono contento“.

Zarco: “sono abbastanza felice, sono rimasto impressionato da Fabio, velocissimo all’nizio, ma poi mi sono dato un po’ di motivazione, avevo un ottimo feeling con le gomme, è stato bello, sono riuscito a passare dalla terza alla seconda posizione, sono riuscito a stare lì. Alla fine Aleix mi ha messo pressione, sono contento di questa seconda posizione“.

Aleix Espargaro: “ho provato di tutto, ho fatto una partenza brutta, ho perso molto tempo su Marquez, lui va velocissimo, mi èp anche venuto addosso, abbiamo perso tempo, non so cosa è successo, comunque queste sono le gare, poi ho provato solo di ritornare il più veloce possibile. Sono tornato cercando di stare davanti a tutti, tranne a Fabio che era su un altro pianeta oggi. Sono comunque contento del podio oggi“.