Reggio Emilia, che impresa! La Reggiana in finale di Europe Cup

Serata di gioia e festa per la Reggiana pallacanestro, che ieri ha battuto i Bakken Bears per 164-146 nel secondo incontro di semifinali di Europe Cup. Alla squadra italiana bastava vincere il match con un vantaggio di tre punti, ma Cinciarini e compagni hanno voluto fare le cose nel migliore dei modi, trionfandi di +18 e conquistando così un pass storico per la finale della competizione europea. Ottima prestazione di Cinciarini, che ha messo a referto 18 assist, eguagliando il record della competizione.

E’ la seconda volta nella storia che la Reggiana disputa una finale a livello internazionale. Reggio Emilia sfiderà il Bahcesehir College in due match, il primo dei quali si svolgerà il 20 aprile.