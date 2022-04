Red Bull, Helmut Marko: “Ferrari più leggera, è un vantaggio importante”

SportFair

Le prime due gare di Formula 1 sono state molto indicative e hanno confermato il rilancio della Ferrari. Leclerc ha vinto la prima gara in Bahrain, mentre ha chiuso al secondo posto in Arabia Saudita e può essere considerato uno dei principali candidati alla vittoria del titolo. Il pericolo numero uno è Max Verstappen, le Mercedes si sono confermate in grande difficoltà.

Helmut Marko, uomo di riferimento della Red Bull è preoccupato delle prestazioni della Ferrari: “sono d’accordo nel ritenere la Ferrari un po’ più leggera di Red Bull e Mercedes. Non posso ancora confermare quando porteremo in pista una versione più leggera, oggi è molto difficile togliere peso ad una macchina perché ci sono i vincoli del budget cap da tenere sempre presenti, bisogna trovare il giusto compromesso. Ma una cosa è certa: in questa stagione non sarà possibile restare nelle posizioni di testa con una monoposto in sovrappeso”, riporta Motorsport.com.