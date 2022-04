Il Predestinato vince ancora: il Gp d’Australia si colora di Rosso con Leclerc, ritirato Max Verstappen

SportFair

Il terzo round della stagione 2022 di Formula 1 non ha tradito le aspettative. Il nuovo Mondiale sta regalando spettacolo puro, tra sorpassi e contro sorpassi e colpi di scena clamorosi. Charles Leclerc, oggi, è stato autore di un’ottima partenza, così come anche Lewis Hamilton, che nonostante i problemi con la sua Mercedes, è riuscito a guadagnare 2 posizioni, stando sempre con i migliori in gara a Melbourne.

Se Leclerc ha mantenuto la sua posizione, non è riuscito a far bene il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, che partito dalla 9ª posizione è uscito di pista al terzo giro, costretto quindi al ritiro dal Gp d’Australia.

Leclerc, che ha subito mostrato una netta superiorità in pista, creandosi un importante vantaggio sui suoi rivali, di 5-6 secondi, è riuscito a mantenere la sua posizione anche dopo le varie safety car, anche se dopo quella causata da Sebastian Vettel ha rischiato grosso con un ottimo Verstappen andato all’attacco. Al 40° giro il colpo di scena del Gp d’Australia: Max Verstappen ha accusato dei problemi con la sua monoposto ed è stato costretto al ritiro. L’olandese si è accostato e ha subito chiesto l’aiuto dei marshall per spegnere un principio di incendio nella sua monoposto, registrando così il secondo ritiro in 3 gare in questa stagione.

Leclerc ha quindi tirato un sospiro di sollievo, sicuro di non avere grosse minacce alle sue spalle, e ha potuto proseguire la sua corsa verso la vittoria. Il monegasco e la Ferrari festeggiano la seconda vittoria stagionale: il Predestinato vince ancora e si lascia alle spalle Perez e Russell. Quarto posto per Hamilton, seguito dalle McLaren di Norris e Ricciardo. Il monegasco della Ferrari non contento della ‘semplice’ vittoria, ha portato a casa anche il punticino extra del giro più veloce.

Le parole dei top-3

Leclerc: “in Formula 1 è la prima vittoria in cui abbiamo controllato un po’ il vantaggio, e che macchina avevamo oggi! Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sul passo gara eravamo estremamente forti, le gomme hanno retto alla grande per tutto il tempo, sono felicissimo. E’ stato un po’ difficile con la safety car, ho avuto un enorme sottosterzo e pensacvo che sarebbe stato difficile tenere la prima posizione, ma poi sono riuscito a farlo e sono riuscito a recuperare l’aderenza e tenere il passo. Chiaramente siamo solo alla 3ª gara, ma abbiamo una macchina fortissima, molto affidabile e per ora siamo sempre stati lì, quindi speriamo di continuare così e se ci riusciremo potremo pensare al campionato e questo ci fa sorridere dopo due anni difficili“.

Perez: “è stato un po’ complicato alla partenza, Lewis mi ha superato all’interno, ha fatto un’ottima curva-1. Poi ho cercato di riprenderlo, c’è stata la safety car, il primo stint è stato un disastro in termini di degrado, poi abbiamo recuperato. Un ottimo risultato, ma peccato, abbiamo perso Max“.

Russell: “siamo riusciti a capitalizzare le sfortune degli altri, abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma la prendiamo volentieri. Salire sul podio oggi è speciale. Non molliamo nulla, continuiamo a lottare, questo weekend eravamo un po’ indietro rispetto agli avversari, ma siamo sempre pronti a lottare”.