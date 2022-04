Wanda Nara ha tradito Icardi? La verità del bodyguard della showgirl: “le due volte che siamo stati soli…”

SportFair

Wanda Nara ancora sotto i riflettori per i recenti rumors di un suo presunto tradimento a Mauro Icardi con una delle sue guardie del corpo.

E’ ormai cosa nota che la showgirl argentina, moglie e agente del calciatore del PSG ha dovuto dire addio al suo bodyguard di fiducia per motivi di gelosia: Mauro Icardi, infatti, lo ha licenziato dopo aver notato qualche strano atteggiamento.

Qualche giorno fa Wanda Nara ha smentito le voci di un suo tradimento al calciatore argentino con la guardia del corpo, sfogandosi sui social contro gli articoli di giornale che raccontavano di un suo tradimento. Adesso, a fare un po’ di chiarezza, è il bodyguard coinvolto nella questione, Augustin Longueira che in qualche modo ha fatto intendere che non è accaduto nulla con Wanda Nara, nonostante alcuni momenti di forte attrazione: “Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei. Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi…“, ha affermato al programma argentino “Socios del espectaculo”.